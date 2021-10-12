Panchkula News: पंजाब कांग्रेस शुरू करेगी पंजाब मांगदा इंसाफ मुहिम

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दावेदारों का जनता से जुड़ाव भी परखा जाएगा। सर्वेक्षण रिपोर्ट पर हाईकमान मंथन करेगा। इसके बाद प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की जाएगी। यह सर्वेक्षण भी संभवत: 12 नवंबर से शुरू होगा। मंगलवार को पंजाब कांग्रेस भवन में प्रेसवार्ता के दौरान प्रदेशाध्यक्ष परगट सिंह ने बताया कि मुहिम के जरिये पंजाबियों से सीधा संवाद किया जाएगा। राज्य के विभिन्न वर्गों की समस्याओं, जरूरतों और अपेक्षाओं को समझकर उनकी आवाज उठाई जाएगी।उन्होंने कहा कि आईटी सेक्टर, खेतीबाड़ी, उद्योगों और समाज के अलग-अलग वर्गों के साथ संवाद किया जाएगा। मालवा, माझा और दोआबा में विशेष जनसंपर्क कार्यक्रम होंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता इनमें शामिल होकर लोगों की समस्याएं समझेंगे।परगट सिंह ने बताया कि कैंपेन कमेटी के चेयरमैन चरणजीत सिंह चन्नी जवानी संभाल, जट्टा साइकिल रैली के जरिये विभिन्न विधानसभा हलकों में जाकर लोगों से संवाद करेंगे। कांग्रेस के पांच-छह वरिष्ठ नेता अलग-अलग क्षेत्रों में अभियान का नेतृत्व करेंगे और पार्टी का संदेश घर-घर तक पहुंचाएंगे।चुनावी घोषणापत्र को लेकर उन्होंने बताया कि सांसद एवं मेनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन डॉ. अमर सिंह के साथ मिलकर विभिन्न वर्गों से सुझाव लिए जा रहे हैं। इसमें अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों की राय भी शामिल होगी। जनता और विशेषज्ञों से मिलने वाले सुझावों में से जनहित से जुड़े बेहतर सुझावों को घोषणापत्र में शामिल किया जाएगा। इसका मकसद पंजाब के भविष्य और खुशहाली के लिए व्यावहारिक रोडमैप तैयार करना है।