Panchkula News: पंजाब में मई से पोटाश की खोज शुरू, केंद्र ने दी मंजूरी

अमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। खनन एवं भू-विज्ञान मंत्री बरिंदर कुमार गोयल के अनुसार, पंजाब में पोटाश की खोज मई के पहले सप्ताह तक शुरू हो सकती है। केंद्र ने फाजिल्का और श्री मुक्तसर साहिब जिलों में 35 बोरहोल्स मंजूर किए हैं। पंजाब सरकार पांच और बोरहोल्स खोदेगी, जिससे कुल संख्या 40 हो जाएगी।गोयल ने बताया कि भारत पोटाश के लिए लगभग 100 फीसदी आयात पर निर्भर है। घरेलू खोज से आयात निर्भरता कम होगी और खनिज सुरक्षा मजबूत होगी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) 20, मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (एमईसीएल) 15 और राज्य सरकार पांच बोरहोल्स खोदेगी। खुदाई की रिपोर्ट फरवरी 2027 तक आने की संभावना है। मोहाली में पोटाश जांच के लिए एक विशेष प्रयोगशाला भी स्थापित हो रही है।