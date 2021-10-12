Panchkula News: मंडियों में धान की आवक 173 लाख मीट्रिक टन के पार

अमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने मंगलवार को बताया कि राज्य की मंडियों में धान की कुल आवक 173 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। कुल खरीद भी 169 लाख मीट्रिक टन से अधिक दर्ज की गई है।धान के उठान का कार्य भी तेजी से जारी है। अब तक 128.22 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान का उठान किया जा चुका है। इससे मंडियों की समय पर सफाई सुनिश्चित हो रही है। खरीदे गए धान का सुचारु परिवहन भी हो रहा है। मंत्री ने बताया कि 3.82 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे राशि जमा हुई है। यह राशि 37,000 करोड़ रुपये से अधिक है।