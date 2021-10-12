Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Modern government schools are being constructed in the state: Mann

राज्य में आधुनिक सरकारी स्कूलों का किया जा रहा निर्माण : मान

Wed, 11 Nov 2026 12:19 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 12:19 AM IST
विज्ञापन
Modern government schools are being constructed in the state: Mann
चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब में आधुनिक सरकारी स्कूलों का निर्माण किया जा रहा है जिसके तहत अब तक 600 स्कूलों को अपग्रेड किया जा चुका है। इसमें अतिरिक्त कक्षाकक्षों, विज्ञान प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों और अन्य आवश्यक स्कूली सुविधाओं का निर्माण और नवीनीकरण शामिल है।
विज्ञापन

इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के लिए शिक्षा तक आसान पहुंच और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न जिलों में उद्घाटन समारोह शुरू हो चुके हैं जिनमें कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों, स्थानीय प्रतिनिधियों, सामुदायिक नेताओं, स्कूल प्रबंधन समितियों और अभिभावकों द्वारा सक्रिय रूप से भाग लिया जा रहा है। यह शैक्षणिक परिवर्तन सामुदायिक सहयोग से संभव हो रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed