लोकसभा सीटों को फ्रीज करने का प्रस्ताव अलोकतांत्रिक : चीमा

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कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 27 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था। उन्होंने लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों और राज्यों के बीच सीटों के मौजूदा बंटवारे को अगले 25 वर्षों तक बरकरार रखने की मांग की। खड़गे ने 2029 से महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण देने की भी मांग की। साथ ही परिसीमन पर सर्वदलीय बैठक बुलाने का भी प्रस्ताव दिया।अकाली दल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि यह संसदीय और विधायी हलकों को अगली पीढ़ी के लिए कृत्रिम रूप से सीमित करेगा। इससे युवा नेतृत्व के लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे।चीमा ने प्रस्ताव पर उठाए सवाल :दलजीत सिंह चीमा ने बताया कि 1971 के बाद से लोकसभा सीटें स्थिर हैं। उस समय भारत की जनसंख्या 54.8 करोड़ थी। आज यह बढ़कर लगभग 140 करोड़ हो गई है। अगले 25 साल तक संसद की सीटों को स्थिर रखने की कांग्रेस की मांग लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। निर्वाचन क्षेत्र अब बहुत बड़े हो गए हैं, जिससे प्रभावी प्रतिनिधित्व संभालना मुश्किल हो गया है।