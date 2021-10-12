Panchkula News: जरूरी मरम्मत के कारण चार घंटे बिजली रहेगी बंद

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कालका। बिजली निगम की ओर से वीरवार को 11 केवी कालका फीडर और एनटीपी फीडर पर मरम्मत कार्य किया जाएगा। इसके चलते सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक रामनगर, एचआईएसडीसी, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, शक्ति नगर, शांति नगर, सनातन धर्म सभा मार्केट और आसपास के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। संवाद