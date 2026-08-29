Panchkula News: सज्जन कुमार के भोग पर सियासत, आप और भाजपा में आरोप-प्रत्यारोप

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उन्होंने कांग्रेस नेताओं द्वारा सज्जन कुमार को आदर्श बताने का भी उल्लेख किया। आप ने आरोप लगाया कि भाजपा के तीन वरिष्ठ नेता सज्जन कुमार के अंतिम भोग में शामिल हुए। विज्ञापन

भाजपा प्रवक्ता प्रितपाल बलियावाल ने इन आरोपों को खारिज किया। बलियावाल ने बताया कि शोक सभा 29 अगस्त को है इसलिए 28 को नेताओं के शामिल होने का सवाल नहीं। उन्होंने आप पर बिना तथ्यों की जांच किए झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाया। सज्जन कुमार को उनके अपराधों की सजा मिली और मोदी सरकार में कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ी। उन्होंने कांग्रेस नेताओं द्वारा सज्जन कुमार को आदर्श बताने का भी उल्लेख किया। आप ने आरोप लगाया कि भाजपा के तीन वरिष्ठ नेता सज्जन कुमार के अंतिम भोग में शामिल हुए।भाजपा प्रवक्ता प्रितपाल बलियावाल ने इन आरोपों को खारिज किया। बलियावाल ने बताया कि शोक सभा 29 अगस्त को है इसलिए 28 को नेताओं के शामिल होने का सवाल नहीं। उन्होंने आप पर बिना तथ्यों की जांच किए झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाया। सज्जन कुमार को उनके अपराधों की सजा मिली और मोदी सरकार में कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ी।

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चंडीगढ़। सिख दंगों के दोषी कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार के भोग पर सियासत शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने भाजपा और कांग्रेस पर 1984 के सिख दंगों के पीड़ितों का दर्द न समझने का आरोप लगाया।