फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Police personnel demonstrated fitness and discipline during the general parade.

Panchkula News: जनरल परेड में पुलिसकर्मियों ने दिखाई फिटनेस और अनुशासन

Tue, 29 Sep 2026 02:27 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 02:27 AM IST
विज्ञापन
Police personnel demonstrated fitness and discipline during the general parade.
पंचकूला। पुलिस बल की शारीरिक दक्षता, अनुशासन और आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई की क्षमता मजबूत करने के लिए सोमवार को पुलिस लाइन पंचकूला में जनरल परेड आयोजित की गई। पुलिस कमिश्नर आईपीएस पंकज नैन के फिट पुलिस विजन के तहत हुई परेड में अधिकारियों और जवानों ने ड्रिल, मार्च पास्ट और सामूहिक दौड़ में हिस्सा लिया।
विज्ञापन

परेड कमांडर एसीपी सुरेंद्र सिंह ने परेड की सलामी ली। पुलिसकर्मियों ने सटीक ड्रिल और अनुशासित मार्च पास्ट प्रस्तुत किया। इसके बाद सामूहिक दौड़ में हिस्सा लेकर शारीरिक फिटनेस और टीम भावना का प्रदर्शन किया।
विज्ञापन

परेड निरीक्षण के बाद एसीपी सुरेंद्र सिंह ने आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहन और राइडर पर तैनात पुलिसकर्मियों को आपात स्थिति में कम से कम समय में घटनास्थल पर पहुंचकर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने रिफ्लेक्टर जैकेट पहनने और वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाने के निर्देश भी दिए, ताकि रात में वाहनों की दृश्यता बनी रहे और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित हो।
विज्ञापन
विज्ञापन

फील्ड ड्यूटी के दौरान आमजन के साथ मिलनसार व्यवहार रखने पर भी जोर दिया गया। डीसीपी पंचकूला आईपीएस अदिति सिंह ने कहा कि नियमित जनरल परेड से पुलिसकर्मियों में अनुशासन, फिटनेस, टीम भावना और ड्यूटी के प्रति जिम्मेदारी मजबूत होती है। पुलिस का उद्देश्य कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ आमजन की सुरक्षा के लिए सतर्क और संवेदनशील रहना है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed