Panchkula News: तेज रफ्तार कार की टक्कर से घायल व्यक्ति की मौत

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पंचकूला। बीड़ घग्गर में सड़क पार करने के लिए खड़े एक व्यक्ति को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल रविंदर सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के छोटे भाई गुरविंदर सिंह ने कार चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।शिकायत के अनुसार, 23 अक्टूबर की रात करीब आठ बजे गुरविंदर काम खत्म कर ऑटो से घर लौट रहा था। सड़क पार करने के लिए वह किनारे खड़ा था, जबकि उसका बड़ा भाई रविंदर कुछ दूरी पर खड़ा था। इसी दौरान पंचकूला की तरफ से आई सफेद रंग की तेज रफ्तार कार ने रविंदर को टक्कर मार दी। गुरविंदर ने पीछे हटकर खुद को बचा लिया।टक्कर लगने से रविंदर सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोप है कि मौके पर लोगों की भीड़ जुटने पर चालक कार सहित फरार हो गया। गुरविंदर ने कार का नंबर नोट कर लिया था।घायल को सेक्टर-6 स्थित नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे चंडीगढ़ के सेक्टर-32 स्थित सरकारी अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस शिकायत के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।