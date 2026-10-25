फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Despite police instructions, many street vendors and shopkeepers have failed to remove their encroachments from the roads.

Panchkula News: पुलिस निर्देशों के बावजूद भी रेहड़ी फड़ी व कई दुकानदारों ने नहीं हटाया सड़कों से अतिक्रमण

Sun, 25 Oct 2026 02:06 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:06 AM IST
विज्ञापन
Despite police instructions, many street vendors and shopkeepers have failed to remove their encroachments from the roads.
बरवाला में अतिक्रमण से सड़कें संकरी, जाम से लोग परेशान
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी-


बरवाला। कस्बे के बस स्टैंड और आसपास की सड़कों पर अतिक्रमण के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। रेहड़ी-फड़ी और दुकानदारों द्वारा सड़क पर सामान रखने से रास्ते संकरे हो गए हैं। बाजार में खरीदारी करने आने वाले लोग सड़क पर वाहन खड़े करने को मजबूर हैं, जिससे बस स्टैंड चौक और आसपास की सड़कों पर घंटों जाम लगता है।

पिछले दिनों ट्रैफिक पुलिस उपायुक्त अमरिंदर सिंह ने मामले का संज्ञान लेते हुए ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय पुलिस को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद ट्रैफिक इंस्पेक्टर अभिषेक कुमार और बरवाला पुलिस चौकी इंचार्ज गुरपाल सिंह की टीम ने रेहड़ी-फड़ी संचालकों और दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने को कहा था। इसके बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ है।
विज्ञापन


स्थानीय लोगों का कहना है कि त्योहारों के सीजन में समस्या और बढ़ सकती है। उन्होंने जिला प्रशासन और पुलिस विभाग से सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करवाने तथा यातायात व्यवस्था सुचारु बनाने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed