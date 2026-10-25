Panchkula News: नायब तहसीलदार अरुणा चौहान ने संभाला कार्यभार

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बरवाला। तहसील में नायब तहसीलदार का पदभार ग्रहण करने पर अरुणा चौहान का स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर जिला पार्षद बहादुर राणा ककराली, जनकराज राणा गोलपुरा, धर्म सिंह चौहान, समानवा के सरपंच रामकुमार, ठरवा के सरपंच अजय कुमार, प्रदीप जासपुर और संदीप मौजूद रहे।इस दौरान अरुणा चौहान ने कहा कि वह अपनी कार्यकुशलता, ईमानदारी और जनसेवा की भावना के साथ जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगी। उन्होंने विश्वास जताया कि वह क्षेत्र के लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगी। स्थानीय प्रतिनिधियों ने उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं।