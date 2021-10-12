Panchkula News: सुखना नदी के बीच बेखौफ गुजर रहे लोग, मंडराया हादसे का खतरा

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हंडिया मोहल्ला और रामबाग रोड के पास नदी के बीच से रास्ता बना रहे लोगसंवाद न्यूज एजेंसीकालका। कालका के हंडिया मोहल्ला और रामबाग रोड के पास से गुजर रही सुखना नदी में जलस्तर कम होते ही लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। हाल ही में तबाही मचा चुकी इस नदी में पानी का बहाव सामान्य दिखते ही लोग बेखौफ होकर इसे पार कर रहे हैं, जिससे फिर किसी बड़े हादसे का खतरा मंडराने लगा है। हिमाचल प्रदेश के कैचमेंट इलाकों में हो रही बारिश के कारण नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने की आशंका बनी रहती है।राहत कार्य में लगी क्रेन को भी भागना पड़ा था पीछेगौरतलब है कि कुछ दिन पहले इसी हंडिया मोहल्ले में नदी के तेज उफान से एक पुल बह गया था और कई घरों को भारी नुकसान हुआ था। बीते दिनों हिमाचल में हुई भारी बारिश के बाद अचानक आए पानी के तेज बहाव के चलते राहत कार्य में जुटे मजदूरों और क्रेन चालक को अपनी जान बचाने के लिए पीछे भागना पड़ा था।निगरानी और सुरक्षा की मांगतमाम खतरों के बावजूद स्थानीय लोगों की लापरवाही थम नहीं रही है। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि नदी किनारे चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं और पुलिस की निगरानी बढ़ाई जाए, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।