पीरमुछल्ला हत्याकांड : बेटे की मौत का बदला लेने के लिए बाप-बेटे ने की विशाल की हत्या

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गर्दन काटकर की थी हत्या, मौके से मिला था शराब का पौव्वावीरवार सुबह पीरमुछल्ला के डंपिंग ग्राउंड के पास नेचर पार्क में विशाल का शव मिला था। उसका सिर धड़ से करीब तीन फुट दूर पड़ा था। शव देखकर इलाके में सनसनी फैल गई थी। सुबह सैर करने आए एक व्यक्ति ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी थी। मौके पर पहुंची ढकोली थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच के दौरान सैंपल एकत्र किए थे। घटनास्थल के पास शराब का खाली पौव्वा भी मिला था।पत्नी और बच्चे को ढूंढने निकला था विशालविशाल पीरमुछल्ला के शिव नगर में परिवार के साथ रहता था और मेहनत-मजदूरी करता था। उसका 10 माह का बेटा भी है। परिजनों के अनुसार छह अक्तूबर की शाम उसकी पत्नी बच्चे को साथ लेकर दूध का डिब्बा लेने गई थी, लेकिन नहीं लौटी। इसके बाद विशाल पत्नी और बच्चे को तलाशने के लिए घर से निकला था। अगले दिन उसकी हत्या की सूचना परिवार को मिली। मृतक की मां राम रानी के बयान पर ढकोली थाना पुलिस ने शुरुआत में चार अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। पुलिस अब गिरफ्तार पिता-पुत्र से पूछताछ कर वारदात में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने में जुटी है। पुलिस के मुताबिक, हत्या में इस्तेमाल हथियार अभी बरामद नहीं हुआ है।मृतक की पत्नी और बेटे को ढूंढते समय आरोपी भी था साथविशाल की पत्नी और बच्चे की तलाश में वह उस ढाबे पर भी गया, जहां उसकी पत्नी पहले काम करती थी। उसे शक था कि कहीं पत्नी ढाबा संचालक के साथ तो नहीं चली गई। इस दौरान विशाल ने ढाबे पर विवाद भी किया। सूत्रों के अनुसार हरपाल उस समय विशाल के साथ ही था और उसकी तलाश में मदद करने का दिखावा कर रहा था। ढाबे पर जाने के दौरान विशाल और हरपाल दोनों ने शराब पी रखी थी। ढाबे से निकलने के बाद हरपाल मौके की तलाश में था। मौका मिलते ही उसने अपने बेटे के साथ मिलकर विशाल को पकड़ लिया और उसकी हत्या कर दी। विशाल की हत्या के बाद से उसकी पत्नी रोली और 10 माह के बेटे का अभी तक पता नहीं चला है। पुलिस उनकी तलाश भी कर रही है।शव की पहचान के बाद ढाबे तक पहुंची खरड़ सीआईए पुलिससूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान सबसे पहले शव की पहचान की गई। इसके बाद विशाल के घर से निकलने और पत्नी-बच्चे की तलाश में जाने से जुड़ी जानकारी जुटाई गई। जांच करते हुए पुलिस उस ढाबे तक पहुंची, जहां विशाल गया था। वहां पता चला कि हरपाल भी उसके साथ आया था। इसके बाद पुलिस ने हरपाल के परिजनों से पूछताछ की, जिसमें हत्या से जुड़े तथ्य सामने आए और पुलिस ने बाप-बेटे को गिरफ्तार कर लिया।लावारिस समझकर किया था अंतिम संस्कारपुलिस सूत्रों के अनुसार हरपाल के बड़े बेटे बबलू का शव करीब एक महीने पहले पंचकूला में जंगल क्षेत्र में मिला था। शव की पहचान नहीं होने के कारण उसे लावारिस समझकर अंतिम संस्कार कर दिया गया था। बाद में हरपाल को अपने बेटे की मौत के बारे में पता चला। इसी दौरान किसी व्यक्ति ने उसे शक दिलाया कि उसके बेटे की मौत के पीछे विशाल व उसके परिवार का हाथ है। इस बात को लेकर हरपाल विशाल से रंजिश रखने लगा और उसकी हत्या की योजना तैयार करने लगा।