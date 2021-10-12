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पटियाला के 30 वार्डों के लिए 45 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा। बाघा पुराना के 15 वार्डों के लिए 21 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया। धर्मकोट के 7 वार्डों के लिए 6 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। उम्मीदवार 19 नवंबर तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। मतदान 28 नवंबर को होगा। नामांकन पत्रों की जांच 20 नवंबर को होगी। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 21 नवंबर है।सुप्रीम कोर्ट ने इन वार्डों के चुनाव रद्द कर दोबारा करवाने का आदेश दिया था। यह आदेश विपक्षी उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकने के आरोपों के बाद आया था।