हरियाणा: सीएम नायब सैनी के काफिले में बड़ा हादसा, दमकल की गाड़ी खाई में गिरी; चालक समेत दो घायल, वीडियो
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के काफिले में शामिल फायर ब्रिगेड की गाड़ी मंगलवार को थापली के पास अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे में चालक समेत दो कर्मचारी घायल हो गए। दोनों को पंचकूला के सेक्टर-6 नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुख्यमंत्री मोरनी में आयोजित राज्य स्तरीय प्राकृतिक एवं जैविक खेती किसान मेले से लौट रहे थे।
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हरियाणा के मोरनी से पंचकूला लौटते समय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के काफिले में शामिल फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी थापली के पास अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे में गाड़ी का चालक और एक अन्य कर्मी घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।
ड्राइवर सहित दो घायल
जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मंगलवार को मोरनी स्थित राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज में आयोजित दो दिवसीय राज्य स्तरीय प्राकृतिक एवं जैविक खेती किसान मेले में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री का काफिला मोरनी से पंचकूला की ओर लौट रहा था। इसी दौरान थपली के पास काफिले में शामिल फायर ब्रिगेड की गाड़ी अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क से नीचे खाई में जा गिरी। हादसे में चालक सहित दो कर्मियों को चोटें आईं। इसके तुरंत बाद घायलों को सेक्टर 6 नागरिक अस्पताल उपचार के लिए पहुंचाया गया।
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