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मान ने कहा कि इन नेताओं के आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। सभी को पार्टी में पूरा सम्मान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि दूसरे दलों की जनविरोधी नीतियों और गुटबाजी से तंग आकर लोग आप में आ रहे हैं। शामिल हुए नेताओं ने पार्टी की बेहतरी और जमीनी स्तर पर इसे मजबूत करने का संकल्प लिया। आप वर्ष 2027 के चुनाव से पहले अपनी मजबूती के लिए काम कर रही है। पार्टी विभिन्न विंगों में पदाधिकारियों की नियुक्ति कर रही है। साथ ही, चुनाव प्रचार को गति देने के लिए उम्मीदवारों की दो सूची भी जारी कर चुकी है।

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चंडीगढ़। जालंधर कांग्रेस के उपप्रधान माइक खोसला, भाजपा युवा मोर्चा के मुख्य प्रवक्ता प्रशांत गंभीर और पूर्व डीएसपी सुरिंदर पाल डोगरी मंगलवार को आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पार्टी में उनका स्वागत किया।