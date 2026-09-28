Panchkula News: पंचकूला का तापमान सामान्य से 6 डिग्री लुढ़का, 29.2 डिग्री पर पहुंचा पारा, रातों में घुलने लगी ठंड

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अगले 5 दिन साफ रहेगा मौसम, फिर बढ़ेगा पारा

भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक ट्राइसिटी के चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला शहरों में अगले 5 दिनों तक मौसम मुख्य रूप से साफ रहने का पूर्वानुमान है। विभाग द्वारा जारी 5 दिन के पूर्वानुमान के अनुसार 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। विभाग के अनुसार 28, 29 और 30 सितंबर को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जबकि 1 और 2 अक्टूबर को मौसम मुख्य रूप से साफ रहेगा। तापमान में फिर से बढ़ोतरी के आसार हैं। 28 सितंबर को अधिकतम तापमान 29 डिग्री के आसपास रहेगा, जो 29 सितंबर को बढ़कर 31 डिग्री, 30 सितंबर को 33 डिग्री और 1 व 2 अक्टूबर को 34 डिग्री तक पहुंच जाएगा। वहीं न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री के बीच बना रहेगा। 28 और 29 सितंबर को न्यूनतम तापमान 24 डिग्री, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को 25 डिग्री और 2 अक्टूबर को फिर से 24 डिग्री रहने की संभावना है। विज्ञापन





मौसम विशेषज्ञों के अनुसार दशहरा तक ट्राइसिटी में मौसम सुहावना और साफ रहने के आसार हैं। दिन में धूप रहेगी लेकिन उमस कम रहेगी और रातें ठंडी होती जाएंगी। अगले 5 दिन साफ रहेगा मौसम, फिर बढ़ेगा पाराभारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक ट्राइसिटी के चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला शहरों में अगले 5 दिनों तक मौसम मुख्य रूप से साफ रहने का पूर्वानुमान है। विभाग द्वारा जारी 5 दिन के पूर्वानुमान के अनुसार 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। विभाग के अनुसार 28, 29 और 30 सितंबर को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जबकि 1 और 2 अक्टूबर को मौसम मुख्य रूप से साफ रहेगा। तापमान में फिर से बढ़ोतरी के आसार हैं। 28 सितंबर को अधिकतम तापमान 29 डिग्री के आसपास रहेगा, जो 29 सितंबर को बढ़कर 31 डिग्री, 30 सितंबर को 33 डिग्री और 1 व 2 अक्टूबर को 34 डिग्री तक पहुंच जाएगा। वहीं न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री के बीच बना रहेगा। 28 और 29 सितंबर को न्यूनतम तापमान 24 डिग्री, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को 25 डिग्री और 2 अक्टूबर को फिर से 24 डिग्री रहने की संभावना है।मौसम विशेषज्ञों के अनुसार दशहरा तक ट्राइसिटी में मौसम सुहावना और साफ रहने के आसार हैं। दिन में धूप रहेगी लेकिन उमस कम रहेगी और रातें ठंडी होती जाएंगी।

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पंचकूला। पिछले 24 घंटों में चंडीगढ़ में हुई हल्की बारिश का असर पंचकूला के तापमान पर देखने को मिला है। रविवार को पंचकूला का अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री गिरकर 29.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक सितंबर के अभी 4 दिन शेष हैं और रातों में ठंड घुलना शुरू हो गई है। हालांकि शनिवार की बारिश के बाद रविवार को शहर में मौसम सूखा रहा, लेकिन बारिश के कारण दिन के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को दिन में गर्मी से राहत मिली और शाम होते ही हल्की ठंड का अहसास होने लगा है।