Panchkula News: 10 सितंबर तक पंचकूला को मिलेंगी पांच नई ई-बसें, 15 हो जाएगा बेड़ा

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चरन सिंह टिब्बीपंचकूला। बस स्टॉप पर अगली बस के इंतजार में 30-35 मिनट तक खड़े रहने वाले शहरवासियों के लिए राहत की खबर है। हरियाणा रोडवेज के बेड़े में 10 सितंबर तक पांच और इलेक्ट्रिक बसें शामिल होने की उम्मीद है। नई बसें आने के बाद पंचकूला में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़कर 15 हो जाएगी। बसों की संख्या बढ़ने से विभिन्न रूटों पर बसों के बीच का अंतराल कम होगा और यात्रियों को अगली बस के लिए ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा।फिलहाल पंचकूला में 10 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। इनसे शहर के अलग-अलग रूटों पर यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिल रही है। हालांकि, बसों की संख्या सीमित होने के कारण कई बार बस स्टॉप पर यात्रियों की भीड़ जमा हो जाती है। खासकर लोकल स्टेशन पर एक बस के निकलने के बाद यात्रियों को अगली बस के लिए करीब 35 मिनट तक इंतजार करना पड़ता है। नई बसें आने के बाद इस अंतराल को कम किया जा सकेगा। संवादबसों की संख्या बढ़ेगी, इंतजार होगा कमपांच नई बसों के बेड़े में शामिल होने के बाद रूटों पर बसों की उपलब्धता बढ़ेगी। इससे यात्रियों को समय पर बस मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी। रोजाना नौकरी, शिक्षण संस्थानों और अन्य जरूरी कामों के लिए बस से सफर करने वाले लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। बसों का अंतराल कम होने से यात्रियों को बस स्टॉप पर लंबे समय तक खड़े रहने की परेशानी से भी राहत मिलेगी।सार्वजनिक परिवहन को मिलेगा बढ़ावाइलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ने से शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। अधिक बसें उपलब्ध होने पर लोग निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित होंगे। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलती है।कोटयात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए विभाग ने यह फैसला लिया है। इससे लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी और उन्हें सुगम परिवहन सुविधा मिल सकेगी।-सुखदेव सिंह, जीएम, हरियाणा रोडवेज पंचकूला डिपो