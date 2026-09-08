Panchkula News: बिजली की तारों की चपेट में आकर लंगूर झुलसा
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:52 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:52 AM IST
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नगर परिषद कार्यालय के पास हादसा, करंट लगने से बेहोश होकर जमीन पर गिरा
संवाद न्यूज एजेंसी
कालका। नगर परिषद कार्यालय के पास सोमवार सुबह बिजली की तारों की चपेट में आने से एक लंगूर बुरी तरह झुलस गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, लंगूरों का झुंड कार्यालय परिसर में स्थित पेड़ पर उछल-कूद कर रहा था। इसी दौरान एक लंगूर पेड़ के पास से गुजर रही बिजली की तारों के संपर्क में आ गया।
करंट लगने से लंगूर गंभीर रूप से झुलसकर बेहोश हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। काफी देर तक जमीन पर पड़े रहने के बाद वह उठा और आसपास की गलियों की ओर चला गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने लंगूर की हालत देखकर चिंता जताई।
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संवाद न्यूज एजेंसी
कालका। नगर परिषद कार्यालय के पास सोमवार सुबह बिजली की तारों की चपेट में आने से एक लंगूर बुरी तरह झुलस गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, लंगूरों का झुंड कार्यालय परिसर में स्थित पेड़ पर उछल-कूद कर रहा था। इसी दौरान एक लंगूर पेड़ के पास से गुजर रही बिजली की तारों के संपर्क में आ गया।
करंट लगने से लंगूर गंभीर रूप से झुलसकर बेहोश हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। काफी देर तक जमीन पर पड़े रहने के बाद वह उठा और आसपास की गलियों की ओर चला गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने लंगूर की हालत देखकर चिंता जताई।
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