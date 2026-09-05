Panchkula News: पंचकूला में 50.5 मिमी बारिश, जलभराव से लोग परेशान

खड़गमांगोली, ओल्ड पंचकूला, सेक्टर-19 और इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कों पर भरा पानीसंवाद न्यूज एजेंसीपंचकूला। पंचकूला में शुक्रवार को सुबह से शाम तक रुक-रुककर हुई बारिश से निचले इलाकों में जलभराव हो गया। गांव खड़गमांगोली, ओल्ड पंचकूला, सेक्टर-19, राजीव कॉलोनी और इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कों पर पानी भरने से लोगों को परेशानी हुई। करीब दो घंटे तेज हवा और गर्जन के साथ हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली और मौसम ठंडा हो गया।भारत मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार सुबह आठ बजे से शाम सात बजे तक पंचकूला में 50.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पिछले 24 घंटे से रुक-रुककर हो रही बारिश के चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। शुक्रवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 2.8 डिग्री कम 30.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।