Panchkula News: पंचकूला में 50.5 मिमी बारिश, जलभराव से लोग परेशान
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:11 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:11 AM IST
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दो घंटे तेज हवा और गर्जन के साथ हुई बारिश, अधिकतम तापमान 30.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज
खड़गमांगोली, ओल्ड पंचकूला, सेक्टर-19 और इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कों पर भरा पानी
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। पंचकूला में शुक्रवार को सुबह से शाम तक रुक-रुककर हुई बारिश से निचले इलाकों में जलभराव हो गया। गांव खड़गमांगोली, ओल्ड पंचकूला, सेक्टर-19, राजीव कॉलोनी और इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कों पर पानी भरने से लोगों को परेशानी हुई। करीब दो घंटे तेज हवा और गर्जन के साथ हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली और मौसम ठंडा हो गया।
भारत मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार सुबह आठ बजे से शाम सात बजे तक पंचकूला में 50.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पिछले 24 घंटे से रुक-रुककर हो रही बारिश के चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। शुक्रवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 2.8 डिग्री कम 30.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
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खड़गमांगोली, ओल्ड पंचकूला, सेक्टर-19 और इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कों पर भरा पानी
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। पंचकूला में शुक्रवार को सुबह से शाम तक रुक-रुककर हुई बारिश से निचले इलाकों में जलभराव हो गया। गांव खड़गमांगोली, ओल्ड पंचकूला, सेक्टर-19, राजीव कॉलोनी और इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कों पर पानी भरने से लोगों को परेशानी हुई। करीब दो घंटे तेज हवा और गर्जन के साथ हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली और मौसम ठंडा हो गया।
भारत मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार सुबह आठ बजे से शाम सात बजे तक पंचकूला में 50.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पिछले 24 घंटे से रुक-रुककर हो रही बारिश के चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। शुक्रवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 2.8 डिग्री कम 30.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
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