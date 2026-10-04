Panchkula News: विवाद पर पंचकूला-लुधियाना का मुकाबला रद्द, मोगा-पानीपत-गुरुग्राम-कुरुक्षेत्र जीते

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लुधियाना और पंचकूला के बीच मुकाबला पूरा होने के बाद लुधियाना ने जीत दर्ज की। इसके बाद पंचकूला की टीम ने लुधियाना की ओर से कई खिलाड़ियों को बदलकर नए खिलाड़ियों को शामिल करने पर आपत्ति जताई। आयोजक एवं मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव तरुण भंडारी ने दोनों टीमों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन पंचकूला की टीम अपनी आपत्ति पर कायम रही। इसके बाद शनिवार का मुकाबला रद्द कर दिया गया। अब दोनों टीमों के बीच मैच रविवार को दोबारा होगा।तरुण भंडारी ने कहा कि किसी भी तरह की आपत्ति मैच शुरू होने से पहले दर्ज करानी होगी। मैच समाप्त होने के बाद आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।अन्य मुकाबलों में मोगा मावेरिक्स ने समालखा सुपरस्टार्स को तीन विकेट से हराया। समालखा 58 रन पर ऑलआउट हुई। मोगा ने चार ओवर में 61 रन बनाए। हरदीप सिंह ने 34 रन बनाए और आकाश दीप सिंह ने चार विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता। पानीपत ने जींद को 12 रन से हराया। पानीपत ने 98 रन बनाए, जबकि जींद 86 रन ही बना सकी। अकाश राजपूत ने 43 रन बनाए। करण शर्मा ने तीन विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता।गुरुग्राम ने सोनीपत को 33 रन से हराया। गुरुग्राम ने 130 रन बनाए। सोनीपत 97 रन ही बना सकी। मुकुल मोगली ने 39 रन बनाए। भूरा भामला गुर्जर ने तीन विकेट लिए।कुरुक्षेत्र ने नोएडा को पांच विकेट से हराया। नोएडा ने 86 रन बनाए। कुरुक्षेत्र ने नौ ओवर में 87 रन बनाकर जीत हासिल की। दीपांशु बहुगुणा ने 27 रन बनाए। शनिवार तक 23 मुकाबले पूरे हो चुके थे। रविवार को रद्द मैच होने के बाद 24 मुकाबले पूरे हो जाएंगे।