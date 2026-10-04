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Panchkula News: कनाडा वर्क परमिट के नाम पर 15 लाख रुपये ठगे

Sun, 04 Oct 2026 01:53 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 01:53 AM IST
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Rs 15 lakh swindled under the pretext of a Canada work permit.
पंचकूला। कनाडा का वर्क परमिट और वीजा दिलाने का झांसा देकर करीब 15 लाख रुपये ठगने का मामला सामने आया है। सेक्टर-14 थाना पुलिस ने विजापासो प्राइवेट लिमिटेड की संचालिका हिना कुमार और उसके सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
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सेक्टर-16 निवासी शिकायतकर्ता के अनुसार दिसंबर 2023 में उसकी हिना कुमार से मुलाकात हुई थी। उसने बेटे को कनाडा का वर्क परमिट और वीजा दिलाने का भरोसा दिया। जनवरी 2024 में 30.50 लाख रुपये में डील तय हुई और वीजा नहीं मिलने पर रकम लौटाने का आश्वासन दिया गया।
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शिकायतकर्ता ने बताया कि 30 जनवरी 2024 को पांच लाख, नौ मई को 2.40 लाख और 15 जून 2025 को 7.60 लाख रुपये नकद दिए। 27 मई 2024 को एलएमआईए जारी होने की जानकारी दी गई, लेकिन वीजा और वर्क परमिट नहीं मिला। रकम मांगने पर टालमटोल की गई और बाद में संपर्क बंद कर दिया गया। पुलिस जांच कर रही है।
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