Panchkula News: एथलेटिक्स से फुटबॉल तक प्रशिक्षकों के पद खाली, सिर्फ ताइक्वांडो की महिला कोच के भरोसे कैसे भरेंगे खेलों में उड़ान

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करीब 3.80 करोड़ रुपये की लागत से बने स्टेडियम में एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबाल और लॉन टेनिस के कोच नहीं हैं। कॉलेज प्रशासन की ओर से खेल विभाग को प्रशिक्षकों की नियुक्ति के लिए कई बार आग्रह किया जा चुका है, लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं हुई।ट्रांसफर के बाद दोबारा नहीं हुई नियुक्ति......एक समय स्टेडियम में वॉलीबाल, लॉन टेनिस और बास्केटबॉल के कोच तैनात थे। तबादले के बाद उनके स्थान पर नए प्रशिक्षक नहीं लगाए गए। इससे धीरे-धीरे कोचों की संख्या कम होती गई और अब केवल ताइक्वांडो की महिला कोच खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दे रही हैं।स्टेडियम की कई लाइटें पड़ी हैं बंद, घास भी बनी परेशानीस्टेडियम की कई लाइटें खराब होने से देर शाम अभ्यास करने वाले खिलाड़ियों को दिक्कत होती है। परिसर में कई जगह बड़ी-बड़ी घास और झाड़ियां उगी हैं। घनी घास के कारण खिलाड़ियों में सांप निकलने का डर भी बना रहता है। खिलाड़ियों ने लाइटें ठीक कराने और परिसर की सफाई कराने की मांग की है।2020 में हुआ था स्टेडियम का उद्घाटनस्टेडियम का उद्घाटन 27 अक्तूबर 2020 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकूला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया था। इसका निर्माण हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन ने करवाया था।क्या कहते हैं अधिकारीखेल विभाग के पास वर्तमान में वॉलीबाल और लॉन टेनिस के केवल एक-एक कोच हैं, जो जिला मुख्यालय स्तर पर कार्यरत हैं। विभाग में नए कोचों की भर्ती होने पर कालका में भी नियुक्ति की जाएगी। कॉलेज प्रशासन सरकार की खेल नर्सरी योजना के तहत दो नर्सरियों के लिए आवेदन कर सकता है।-राजबीर सिंह रंगा, जिला खेल अधिकारी।स्टेडियम में उगी घास और झाड़ियों की सफाई का काम पहले ही शुरू कराया गया था और काफी सफाई हो चुकी थी। बारिश के कारण काम रोकना पड़ा। खराब लाइटों का मामला भी संज्ञान में है और इन्हें जल्द ठीक कराया जाएगा।- डा. सीमा सिंह, प्राचार्या, राजकीय महाविद्यालय कालका।जल्द यहां कोचों की तैनाती होनी चाहिए, ताकि क्षेत्र के बच्चे खेलों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें।-सतिंदर सिंह रावत, कालका निवासी।