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Panchkula News: नवरात्र के 5वें दिन मंदिरों में आया 21.85 लाख का चढ़ावा

Fri, 16 Oct 2026 01:59 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:59 AM IST
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Offerings worth 21.85 lakh received at temples on the 5th day of Navratri
पंचकूला। अश्विन नवरात्र मेले के पांचवें दिन आज श्री माता मनसा देवी मंदिर ,श्री काली माता मंदिर कालका व चंडी माता मंदिर में श्रद्धालुओं ने कुल 21 लाख 85 हजार 304 रुपये की राशि दान स्वरूप अर्पित की। माता मनसा देवी मंदिर में 33,000 श्रद्धालुओं, काली माता मंदिर कालका में 9,000 और चंडी माता मंदिर में 1800 श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए।
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उपायुक्त एवं श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड के मुख्य प्रशासक सतपाल शर्मा ने बताया की श्री माता मनसा देवी मंदिर में 17 लाख 61 हज़ार 239 रुपये, श्री काली माता मंदिर कालका में 3 लाख 11 हजार 482 रुपये और चंडी माता मंदिर में 1 लाख 12 हजार 583 रुपये दान स्वरूप अर्पित किए गए। इसके अलावा श्री माता मनसा देवी मंदिर में चांदी के 9 नग और काली माता मंदिर में चांदी का एक नग दान स्वरूप अर्पित की गया।
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