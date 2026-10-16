Panchkula News: स्केटिंग ट्रैक पर 17 को दिखेगा खिलाड़ियों का दम
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:06 AM IST
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:06 AM IST
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पंचकूला। जिला रोलर स्केटिंग एसोसिएशन की ओर से 17 अक्तूबर को सेक्टर-22 स्थित आईटी पार्क के स्केटिंग ट्रैक पर जिला रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप-2026 आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले चयनित खिलाड़ी आगामी हरियाणा राज्य रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में पंचकूला का प्रतिनिधित्व करेंगे।
ऑनलाइन पंजीकरण जरूरी
एसोसिएशन के अनुसार, रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के दिशा-निर्देशों के तहत सभी खिलाड़ियों का ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है। वैध पंजीकरण के बिना खिलाड़ियों को जिला और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति नहीं मिलेगी। प्रतिभागियों को प्रवेश फॉर्म पर अपना आरएसएफआई पंजीकरण नंबर दर्ज करना होगा।
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स्कूलों से मिलेंगे फॉर्म
इच्छुक खिलाड़ी प्रवेश फॉर्म संबंधित स्केटिंग सेंटरों और स्कूलों से प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्केटिंग कोच चंदर सिंघल से मोबाइल नंबर 9878925557 पर संपर्क किया जा सकता है।
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