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Panchkula News: जनता का समाधान करने वाले अफसर खुद पहुंचे लेट

Fri, 16 Oct 2026 02:06 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:06 AM IST
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Officials meant to resolve public grievances arrived late themselves.
पंचकूला। समाधान शिविर में अब अधिकारियों की लेटलतीफी नहीं चलेगी। सोमवार और वीरवार को सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होने वाले समाधान शिविर में देरी से पहुंचने वाले अधिकारियों को प्रवेश नहीं मिलेगा। वीरवार को लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित शिविर में डीसी सतपाल शर्मा ने समय पर नहीं पहुंचने वाले विभिन्न विभागों के अधिकारियों को करीब आधे घंटे तक बाहर ही रोक दिया। इसके बाद संबंधित अधिकारी सभागार के बाहर खड़े रहे। डीसी ने स्पष्ट चेतावनी दी कि सुबह 10 बजे के बाद किसी भी अधिकारी को शिविर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। देरी से आने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
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समय पर पहुंचें, लोगों की समस्याओं का करें समाधान
डीसी सतपाल शर्मा ने कहा कि हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार समाधान शिविर का आयोजन सप्ताह में दो दिन किया जाता है। इसका उद्देश्य जिलावासियों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। ऐसे में अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे निर्धारित समय पर उपस्थित रहें और लोगों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए बिना किसी देरी के उनका निपटारा करें।
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