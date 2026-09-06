वन विभाग के किसी भी कर्मचारी को नौकरी से निकाला नहीं जाएगा : कटारूचक्क

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मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने अब तक 1,458 वन कर्मचारियों को नियमित किया है। यह जानकारी उन्होंने डेमोक्रेटिक वन कर्मचारी यूनियन पंजाब के साथ बैठक में दी। यूनियन ने अपनी मांगों से मंत्री को अवगत कराया जिस पर उन्होंने जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। मैदानी कर्मचारियों के काम को खतरनाक श्रेणी में शामिल करने की मांग पर कटारूचक्क ने इसे उच्च स्तर पर उठाने की बात कही। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने 70,000 से अधिक नौकरियां योग्यता के आधार पर दी हैं।

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चंडीगढ़। वन एवं वन्यजीव संरक्षण मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं में वन कर्मचारियों का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी भी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा।