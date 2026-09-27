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Panchkula News: सुसाइड नोट में चार युवकों के नाम, छह महीने बाद आत्महत्या के लिए उकसाने का केस

Sun, 27 Sep 2026 02:30 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:30 AM IST
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Names of four youths in suicide note; case of abetment to suicide registered after six months.
पंचकूला। चंडीमंदिर थाना क्षेत्र निवासी किशोर की अप्रैल में हुई मौत के मामले में करीब छह महीने बाद पुलिस ने चार युवकों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में केस दर्ज किया है। मृतक के पिता ने 19 सितंबर को शिकायत देकर बेटे की मौत के कारणों की जांच और कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस के अनुसार, घटना के समय परिजनों ने किसी पर शक या आरोप नहीं लगाया था और कार्रवाई नहीं कराने संबंधी बयान दिए थे।
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पुलिस के मुताबिक, 7 अप्रैल को घटना की सूचना मिलने पर सीन ऑफ क्राइम टीम ने मौके पर जांच की थी। घटनास्थल से मिली डायरी में सुसाइड नोट था। इसमें परिवार को जिम्मेदार नहीं बताया गया था, जबकि चार युवकों के नाम लिखे थे। दो युवकों की ओर से धमकी देने और मोबाइल फोन अपने पास लेने का भी उल्लेख था।
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चांदी की चेन को लेकर विवाद का जिक्र
जांच में चांदी की चेन को लेकर विवाद की बात सामने आई। आरोप है कि किशोर ने एक दोस्त से चेन ली थी और पैसे नहीं लौटाए। बाद में मोबाइल दोस्तों को देने की बात सामने आई। पुलिस के अनुसार मोबाइल सेक्टर-27 स्थित हर्बल पार्क के पास से बरामद हुआ था। जांच अधिकारी रामू स्वामी ने बताया कि सुसाइड नोट को एफएसएल भेजकर लेखन का मिलान कराया जाएगा। आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद होगी।
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