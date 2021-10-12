वीबी-जी राम जी के तहत 1.88 लाख से अधिक मानव दिवस किए सृजित : सौंद
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 12:30 AM IST
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चंडीगढ़। पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने बताया कि वीबी-जी राम जी योजना के तहत 1 जुलाई 2026 से अब तक 1.88 लाख से अधिक मानव दिवस सृजित हुए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र के अतिरिक्त वित्तीय बोझ के बावजूद सभी जॉब कार्ड धारक श्रमिकों को रोजगार की गारंटी दी गई है।
पंजाब सरकार इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू कर रही है। इसका उद्देश्य ग्रामीण विकास कार्य जारी रखना और लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचाना है। योजना के लाभार्थियों को मजदूरी समय पर मिल रही है। इसके तहत तालाबों की मरम्मत, पार्कों का विकास और जल संरक्षण जैसे कार्य हो रहे हैं। गलियों, नालियों और सड़कों का निर्माण एवं नवीनीकरण भी शामिल है।
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पंजाब सरकार इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू कर रही है। इसका उद्देश्य ग्रामीण विकास कार्य जारी रखना और लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचाना है। योजना के लाभार्थियों को मजदूरी समय पर मिल रही है। इसके तहत तालाबों की मरम्मत, पार्कों का विकास और जल संरक्षण जैसे कार्य हो रहे हैं। गलियों, नालियों और सड़कों का निर्माण एवं नवीनीकरण भी शामिल है।
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