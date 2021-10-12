Panchkula News: सेक्टर-6/7 लाइट पॉइंट पर ऑटो पलटा, दो लोग घायल

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डीसीपी अमरिंदर सिंह ने पुलिसकर्मियों की तत्परता की जानकारी दी, कमिश्नर पंकज नैन ने की सराहनामाई सिटी रिपोर्टरपंचकूला। सेक्टर-6/7 लाइट पाॅइंट के पास वीरवार दोपहर एक ऑटो रिक्शा अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। हादसे में ऑटो सवार दो लोग घायल हो गए। मौके पर ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को ऑटो से बाहर निकाला और सेक्टर-6 स्थित सामान्य अस्पताल पहुंचाया।डीसीपी ट्रैफिक अमरिंदर सिंह ने बताया कि ऑटो का संतुलन बिगड़ने के कारण हादसा हुआ। घटना के समय मौके पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने बिना देरी किए घायलों की मदद की। पहले दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और फिर आसपास मौजूद लोगों के सहयोग से अस्पताल पहुंचाया गया।पुलिस कमिश्नर पंकज नैन ने हादसे के दौरान तत्परता दिखाने वाले ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि पुलिस की जिम्मेदारी केवल यातायात व्यवस्था संभालने तक सीमित नहीं है, बल्कि जरूरत के समय आम लोगों की मदद करना भी ड्यूटी का हिस्सा है। सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को समय पर चिकित्सा सहायता मिलना बेहद जरूरी है। ट्रैफिक जवानों ने ड्यूटी के साथ मानवीय जिम्मेदारी निभाते हुए घायलों की मदद की है। उन्होंने अन्य पुलिसकर्मियों से भी जरूरत पड़ने पर इसी तरह तत्परता से लोगों की सहायता करने की अपील की।