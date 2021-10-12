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मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गुरु रविदास जी महाराज का प्रकाश पर्व केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि उनके समानता, मानवता और सामाजिक न्याय के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का ऐतिहासिक अवसर है। गुरु जी ने बेगमपुरा की ऐसी परिकल्पना की थी जहां भेदभाव, शोषण और असमानता के लिए कोई स्थान न हो तथा प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार, सम्मान और अवसर मिलें।चार दिसंबर को श्री अखंड पाठ साहिब के आरंभ के साथ समारोह शुरू होंगे। इस दौरान गुरु जी के जीवन और दर्शन पर आधारित प्रदर्शनी, संत सम्मेलन, कथा-कीर्तन दरबार, थ्री डी प्रोजेक्शन और ड्रोन शो समेत कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।पांच दिसंबर को नगर कीर्तन निकाला जाएगा। इसके अलावा गुरु रविदास जी महाराज की वाणी पर विशेष सम्मेलन, कथा-कीर्तन दरबार और अन्य धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। छह दिसंबर को श्री अखंड पाठ साहिब के भोग के साथ तीन दिवसीय समारोह का समापन होगा। इस दिन बेगमपुरा समागम, कथा-कीर्तन दरबार और 3डी प्रोजेक्शन भी आकर्षण का केंद्र रहेंगे।मान ने बताया कि संत समाज के नेतृत्व में चार भव्य शोभायात्राएं निकाली जाएंगी। ये शोभायात्राएं वाराणसी, फरीदकोट, बठिंडा और जम्मू से रवाना होकर तीन दिसंबर को खुरालगढ़ पहुंचेंगी।बॉक्सहर गांव में होंगे कार्यक्रममुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकाश पर्व के आयोजन केवल खुरालगढ़ तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि पूरे वर्ष विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से गुरु जी की शिक्षाओं को प्रदेश के हर गांव तक पहुंचाया जा रहा है। इसके तहत सेमिनार, कार्यशालाएं, विशेष कीर्तन समागम, स्कूलों में प्रतियोगिताएं, 13 हजार गांवों में डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शन, 90 विधानसभा क्षेत्रों में ड्रोन शो, मैराथन, रक्तदान शिविर और पौधरोपण अभियान आयोजित किए जा रहे हैं।