फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   ITBP women boxers pack a punch; champions for the third consecutive time.

Panchkula News: आईटीबीपी की महिला मुक्केबाजों का पंच, लगातार तीसरी बार चैंपियन

Mon, 28 Sep 2026 02:10 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:10 AM IST
विज्ञापन
ITBP women boxers pack a punch; champions for the third consecutive time.
पंचकूला। हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन में 23 से 27 सितंबर तक हुई 75वीं अखिल भारतीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता में आईटीबीपी की महिला मुक्केबाजों का दबदबा कायम रहा। टीम ने लगातार तीसरी बार महिला वर्ग की चैंपियनशिप जीती। आईटीबीपी ने तीन स्वर्ण दो रजत और दो कांस्य समेत सात पदक जीतकर 23 अंक हासिल किए।
विज्ञापन

दर्शना (51-54 किग्रा) मोनिका (75-80 किग्रा) और सुषमा (+80 किग्रा) ने स्वर्ण पदक जीते। क्रॉस एम. सागी (57-60 किग्रा) और रितू (60-65 किग्रा) को रजत जबकि मिनाक्षी (45-48 किग्रा) और नेहा (70-75 किग्रा) ने कांस्य पदक हासिल किया।
विज्ञापन

आईटीबीपी की पुरुष टीम ने दो स्वर्ण एक रजत और एक कांस्य समेत चार पदक जीते। रुचिर श्रीवास (47-50 किग्रा) और रमन (55-60 किग्रा) ने स्वर्ण पदक अपने नाम किए। मनीष राठौर (50-55 किग्रा) ने रजत और निश्चय (65-70 किग्रा) ने कांस्य पदक जीता। पुरुष टीम 14 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रही।
विज्ञापन
विज्ञापन

ऑस्ट्रेलिया में दिखाएंगे दम
आईटीबीपी की 50वीं वाहिनी में सहायक सेनानी जोगेंदर सौन की कोचिंग में अभ्यास कर रहे पदक विजेता अप्रैल 2027 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले वर्ल्ड पुलिस एवं फायर गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। वहीं एएसआई परवीन (60-65 किग्रा) ने जापान में आयोजित एशियन गेम्स में पदक पक्का कर लिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed