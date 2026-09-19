Panchkula News: सड़क विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश

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बारिश और सर्दी से काम प्रभावित न हो, इसका विशेष ध्यान रखने को कहा। मंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) और नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंस की परियोजनाओं को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने ठेकेदारों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने को भी कहा ताकि परियोजनाओं की रफ्तार बनी रहे।सड़क सुरक्षा के लिए लेन मार्किंग और अन्य जरूरी उपकरण लगाने के निर्देश भी दिए गए। ईटीओ ने कहा कि अनुकूल मौसम को देखते हुए निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए। उन्होंने फंड संबंधी बकाया मांगों का तुरंत भुगतान सुनिश्चित करने को भी कहा।