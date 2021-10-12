Panchkula News: दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत, दो व्यक्ति घायल

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पिंजौर। गांव चिक्कन रोड पर दो बाइकों के टकराने से दो व्यक्ति घायल हो गए। घटना में दोनों बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को एक गाड़ी में बैठाकर उपचार के लिए पंचकूला के सेक्टर-6 स्थित नागरिक अस्पताल पहुंचाया।घटना की सूचना मिलने पर पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची मामले की जांच शुरू कर दी है।