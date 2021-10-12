प्रदूषण पर अपनी नाकामी नहीं छिपा सकती सरकार : ढिल्लों

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ढिल्लों ने सरकार से पांच सवाल पूछे। उन्होंने पूसा बायो-डिकंपोजर के इस्तेमाल, 2056.50 करोड़ रुपये के खर्च और 94,456 मशीनों की स्थिति पर जवाब मांगा। किसानों को 2500 रुपये प्रति एकड़ सहायता का वादा पूरा न होने पर भी सवाल उठे। पराली जलाने पर एफआईआर व रेड एंट्री पर भी ढिल्लों ने सवाल उठाए। उन्होंने मशीनरी फंड की स्वतंत्र जांच, रेड एंट्री रद करने और किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता देने की मांग की।

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चंडीगढ़। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने पराली प्रबंधन पर भगवंत मान सरकार को घेरते हुए कहा कि दिल्ली पर प्रदूषण का ठीकरा फोड़कर वह अपनी नाकामी नहीं छिपा सकती। उन्होंने याद दिलाया कि 4 नवंबर 2022 को अरविंद केजरीवाल ने पराली समस्या खत्म करने के लिए एक साल मांगा था लेकिन चार साल बाद भी किसानों को विकल्प नहीं मिले।