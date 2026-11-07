Panchkula News: पर्यावरण-अनुकूल दीपावली मनाने का दिया संदेश
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:46 AM IST
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:46 AM IST
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फोटो सहित
कालका। अल्पाइन स्कूल में दीपावली पर विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई। विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और नाटक के माध्यम से पटाखों से होने वाले प्रदूषण के प्रति जागरूक किया। मां लक्ष्मी और भगवान गणेश का पूजन भी किया गया। प्रधानाचार्य ने सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल दीपावली मनाने का संदेश दिया। संवाद
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कालका। अल्पाइन स्कूल में दीपावली पर विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई। विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और नाटक के माध्यम से पटाखों से होने वाले प्रदूषण के प्रति जागरूक किया। मां लक्ष्मी और भगवान गणेश का पूजन भी किया गया। प्रधानाचार्य ने सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल दीपावली मनाने का संदेश दिया। संवाद