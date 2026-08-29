Panchkula News: 30 अगस्त को लगेगा निशुल्क मेडिकल कैंप
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:10 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:10 AM IST
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पंचकूला। मानव कल्याण धर्मार्थ ट्रस्ट पंचकूला की ओर से पार्क हॉस्पिटल के सहयोग से 30 अगस्त को श्री हरिहर मंदिर, सेक्टर-12ए में मेगा निशुल्क मेडिकल कैंप लगाया जाएगा। सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक लगने वाले शिविर में मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स, गाइनोकोलॉजी, यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी और पल्मोनोलॉजी के विशेषज्ञ जांच करेंगे। बीपी, शुगर, ईसीजी, बीएमडी, यूरोफ्लोमेट्री और स्पाइरोमेट्री की जांच भी निःशुल्क होगी। जरूरतमंदों को दवाइयां भी उपलब्ध कराई जाएंगी। ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी विजय अग्रवाल, सतपाल गुप्ता, नरेश गोयल, सज्जन जिंदल, सुरेश कुमार अग्रवाल, रजनीश बंसल, जीवन कुमार सिंगला, कृष्ण लाल चोपड़ा, हितेंद्र गुप्ता, आशीष अग्रवाल एवं सोरब गुप्ता हैं। संवाद
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