Panchkula News: रिश्वत मामले में पूर्व एसडीओ और पत्नी को अमेरिका जाने की अनुमति नहीं

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पंचकूला। भ्रष्टाचार मामले में अग्रिम जमानत पर चल रहे पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर) कालका के पूर्व एसडीओ ओम नारायण गुप्ता और उनकी पत्नी को अदालत ने अमेरिका जाने की अनुमति नहीं दी। दोनों ने गर्भवती बेटी की देखभाल के लिए 10 सितंबर से 3 दिसंबर 2026 तक अमेरिका जाने की अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं, जिन्हें खारिज कर दिया गया। अदालत ने कहा कि मामले की जांच लंबित है और चालान पेश नहीं हुआ है। सरकारी पक्ष ने बताया कि अमेरिका में रह रही उनकी बेटी भी मामले में आरोपी है और जांच में शामिल नहीं हुई है। मामला 29 नवंबर 2023 को पंचकूला एंटी करप्शन ब्यूरो थाने में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। आरोप है कि ओम नारायण गुप्ता ने वर्ष 2017 में बिल्डरों और ठेकेदारों से रिश्वत ली थी।