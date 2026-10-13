Panchkula News: पुलिस-बदमाशों के बीच मुठभेड़, दोनों के पैर में लगी गोली

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पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार देर रात क्राइम ब्रांच सेक्टर-2 की टीम को सूचना मिली थी कि बाइक सवार दो आरोपी पंचकूला में किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना मिलते ही टीम सक्रिय हो गई और संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान दोनों आरोपी ताऊ देवीलाल स्टेडियम के पीछे वाली सड़क पर बाइक से जाते दिखाई दिए।रुकने के बजाय पुलिस पर चलाईं गोलियांपुलिस टीम ने बाइक सवारों को रुकने का इशारा किया, लेकिन आरोपियों ने रुकने के बजाय भागने का प्रयास किया। इसी दौरान उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाईं, जिसमें दोनों के पैरों में गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने दोनों को काबू कर अस्पताल पहुंचाया।हथियार कहां से मिले, गैंग से संबंध की जांचपुलिस के अनुसार आरोपियों की पहचान अमृतसर निवासी जगराज और अर्शदीप के रूप में हुई है। दोनों के पास से दो पिस्टल और कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस अब उनके आपराधिक रिकॉर्ड की जांच कर रही है। साथ ही यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि दोनों पंचकूला में किस वारदात को अंजाम देने आए थे और उनके पास हथियार कहां से आए। फिलहाल मामले की जांच जारी है।