Panchkula News: कार-ऑटो की टक्कर में चालक घायल
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 01:36 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 01:36 AM IST
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बरवाला। बरवाला-रिहौड़ लिंक सड़क मार्ग पर कार और ऑटो की टक्कर में ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद सड़क से गुजर रहे राहगीरों ने घायल चालक को एंबुलेंस की मदद से सेक्टर-6 स्थित पंचकूला नागरिक अस्पताल पहुंचाया। यहां उसका उपचार चल रहा है। हादसे की सूचना मिलते ही बरवाला पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस टक्कर के कारणों का पता लगाने में जुटी है।
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