Panchkula News: दीपावली पर पटाखा बिक्री के लिए पंचकूला में 20 स्टॉल का ड्रा, 373 ने किया था आवेदन

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जिला प्रशासन की ओर से परसों शाम एसडीएम मन्नत राणा की अध्यक्षता में ड्रा निकाला गया। ड्रा के माध्यम से चयनित आवेदकों को निर्धारित स्थानों पर स्टॉल लगाने की अनुमति दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ग्रीन पटाखों की बिक्री केवल चिह्नित स्थानों पर ही की जा सकेगी। निर्धारित जगहों के अलावा कहीं भी पटाखे बेचने पर कार्रवाई होगी।कालका में 157 आवेदकों में से 10 का चयनकालका और पिंजौर में भी ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी स्टॉल आवंटित किए गए हैं। कालका में सरकारी कॉलेज के ऑडिटोरियम के पास 10 स्टॉल के लिए 157 आवेदन आए थे। वहीं, पिंजौर में सेक्टर-28 सब्जी मंडी के पास पांच स्टॉल के लिए 28 लोगों ने आवेदन किया था। वीरवार को कालका एसडीएम कार्यालय में तहसीलदार निखिल गर्ग की मौजूदगी में ड्रा निकाला गया।स्टॉल पर फायर सेफ्टी के इंतजाम जरूरीएसडीएम ने चयनित विक्रेताओं को प्रशासन की ओर से तय नियमों और शर्तों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। सभी स्टॉल पर आग से बचाव के पुख्ता इंतजाम करना अनिवार्य होगा। इसके लिए फायर सेफ्टी उपकरण और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवानी होंगी। पुलिस को भी निर्देश दिए गए हैं कि निर्धारित स्थानों के अलावा कहीं पटाखों की बिक्री न होने दी जाए। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।