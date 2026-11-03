Panchkula News: टूटी सड़कों, ट्रैफिक जाम, अतिक्रमण और बढ़ते प्रदूषण समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा

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संवाद न्यूज एजेंसीकालका। रेलवे रोड स्थित एक निजी होटल में शहर के कुछ जागरूक लोगों की ओर से बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कालका शहर और आसपास के गांवों से जुड़ी प्रमुख समस्याओं को प्रशासन और सरकार के समक्ष उठाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।बैठक के दौरान टूटी सड़कों की समस्या, प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने, शहर में बढ़ते ट्रैफिक और अतिक्रमण, सफाई व्यवस्था, गांवों में बढ़ते वायु प्रदूषण, रामबाग रोड पर लगने वाले जाम और भारी वाहनों के कारण लोगों को हो रही परेशानी जैसे मुद्दे उठाए गए। इसके अलावा युवाओं को नशे की गिरफ्त से बाहर निकालने और उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ाने को लेकर भी विचार-विमर्श किया गया।बैठक में सर्वसम्मति से शहर और आसपास के गांवों की समस्याओं को एकजुट होकर उठाने के लिए संगठन के गठन पर विचार किया गया। जिला पंचकूला सरपंच एसोसिएशन प्रधान सरपंच करण सिंह ने बताया कि जल्द ही एक शिष्टमंडल प्रशासनिक अधिकारियों और सरकारी नुमाइंदों से मुलाकात करेगा, ताकि इन समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाए जा सकें।बैठक में सरपंच जगतार, कपिल जोशी, मनु जोशी, अतुल बख्शी, अमन कुमार, मोहन कुमार नेगी, रणधीर पुंडीर, रजनीश कुमार, जसपाल पुंडीर, हेमराज शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।