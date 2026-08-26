Panchkula News: सफाई कर्मचारियों के धरने को कांग्रेस का समर्थन

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पंचकूला। सेक्टर-14 में विभिन्न मांगों को लेकर धरना दे रहे सफाई कर्मचारियों को मंगलवार को कांग्रेस ने समर्थन दिया। अंबाला सांसद वरुण चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता धरना स्थल पर पहुंचे और कर्मचारियों की समस्याएं सुनीं। वरुण चौधरी ने कहा कि सफाई कर्मचारी शहर को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। उनकी जायज मांगों का सरकार और प्रशासन को जल्द समाधान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कर्मचारियों के अधिकारों और मांगों की लड़ाई में उनके साथ खड़ी है। इस दौरान कांग्रेस के विधायक, पूर्व विधायक, वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। संवाद