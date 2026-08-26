Panchkula News: पंजाब में बिजली बिल शिकायतों के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर जारी

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अमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। बिजली मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने बुधवार को बिजली उपभोक्ताओं के लिए दो समर्पित हेल्पलाइन नंबर जारी किए। ये नंबर बिजली बिलों से संबंधित शिकायतों के निपटारे के लिए 24 घंटे काम करेंगे। उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान 15 दिनों के भीतर किया जाएगा।उपभोक्ता +911613105055 और +911616650355 के माध्यम से पीएसपीसीएल से संपर्क कर सकते हैं। इन नंबरों पर गलत या सामान्य से अधिक राशि वाले बिलों की शिकायत की जा सकती है। अस्थायी रूप से जारी बिलों से संबंधित अन्य समस्याओं को भी दर्ज कराया जा सकेगा।मंत्री ने उपभोक्ताओं से 15 दिनों के भीतर शिकायतें दर्ज कराने की सलाह दी। इससे मामले की जांच कर उचित समाधान सुनिश्चित किया जा सकेगा। उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से इस सुविधा का लाभ उठाने की अपील की।हेल्पलाइन का उद्देश्य और मुफ्त बिजलीइस हेल्पलाइन को शुरू करने का उद्देश्य उपभोक्ताओं को एक सरल मंच देना है। यह मंच बिजली बिलों की शिकायतों की समयबद्ध जांच सुनिश्चित करेगा। सौंद ने दोहराया कि अस्थायी बिलों के कारण कोई भी पात्र उपभोक्ता वंचित नहीं होगा। पंजाब सरकार द्वारा प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा मिलती रहेगी।