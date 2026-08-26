Panchkula News: पंजाब में भाजपा निकालेगी नशे के खिलाफ यात्रा, शाह-नबीन से मांगा समय

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हाईकमान की मंजूरी के बाद सितंबर में तय होगा शेड्यूलअमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। भाजपा पंजाब में नशे की समस्या के खिलाफ एक विरोध यात्रा निकालेगी। यह यात्रा सूबे के चार कोनों से शुरू होकर सभी 117 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। इसका उद्घाटन अमित शाह या नितिन नबीन कर सकते हैं। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की मंजूरी के बाद सितंबर में यात्रा का शेड्यूल तय होगा।भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व पंजाब में आगामी चुनाव की तैयारी कर रहा है। नशा इस समय राज्य की सबसे बड़ी समस्या है। बॉर्डर पार से नशीले पदार्थों की तस्करी रुक नहीं रही है। इसके सेवन से पंजाब की युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। पंजाब सरकार का युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान भी तस्करी पर लगाम लगाने में सफल नहीं रहा है। इसी के चलते भाजपा सत्तारूढ़ आप सरकार को घेरेगी।चुनावी रणनीति और उद्देश्य :यह यात्रा पार्टी के चुनावी अभियान की शुरुआत होगी। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष ने पंजाब दौरे पर इस यात्रा की रूपरेखा साझा की। यह कार्यक्रम पूरे पंजाब में विधानसभा क्षेत्रवार होगा। भाजपा इसे 2027 विधानसभा चुनाव की प्रमुख रणनीति बना रही है। पार्टी का लक्ष्य नशे के मुद्दे को सीधे मतदाताओं तक ले जाना है।