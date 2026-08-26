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Panchkula News: पंजाब सरकार श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व पर 92 ड्रोन शो करेगी

Wed, 26 Aug 2026 08:45 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 08:45 PM IST
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The Punjab government will organize 92 drone shows to mark the 650th Prakash Parv of Sri Guru Ravidas Ji.
मंत्री सौंद ने मोहाली, रूपनगर और शहीद भगत सिंह नगर के उपायुक्तों के साथ की समीक्षा बैठक
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब सरकार श्री गुरु रविदास जी महाराज के 650वें प्रकाश पर्व को समर्पित साल भर के कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इन आयोजनों के तहत राज्य भर में 92 विशेष ड्रोन शो किए जाएंगे। पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामलों के मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने बुधवार को इसकी जानकारी दी।
मंत्री सौंद ने मोहाली, रूपनगर और शहीद भगत सिंह नगर के उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने आगामी ड्रोन शो और अन्य कार्यक्रमों की तैयारियों का जायजा लिया। इस बैठक में मोहाली के विधायक कुलवंत सिंह और संत बाबा प्रदीप दास जी भी उपस्थित थे। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने ऑनलाइन भाग लिया।
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सरकार संत-महापुरुषों के मार्गदर्शन में धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक कार्यक्रम कर रही है। श्री गुरु रविदास जी के जीवन और शिक्षाओं पर आधारित एक विशेष डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई जा रही है। विशेष रूप से तैयार किए गए ड्रोन शो सितंबर से शुरू होंगे। प्रत्येक शो में 500 से अधिक ड्रोन एक साथ प्रस्तुति देंगे। ये शो लगभग 25 से 30 मिनट के होंगे।
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ड्रोन शो का उद्देश्य :

डिजिटल तकनीक से रात्रि में आकाश में श्री गुरु रविदास जी की बाणी और शिक्षाएं प्रदर्शित होंगी। इसका मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को गुरु साहिब के महान संदेश से जोड़ना है। मंत्री ने उपायुक्तों को ड्रोन शो के लिए उपयुक्त स्थान पहचानने के निर्देश दिए। आम जनता को शो की तिथि, समय और स्थान की जानकारी पहले से दी जाएगी।




शोभायात्राएं और डॉक्यूमेंट्री फिल्म :

काशी, जम्मू, बठिंडा और फरीदकोट से चार शोभायात्राएं निकाली जाएंगी। ये शोभायात्राएं नवंबर में शुरू होकर पवित्र स्थल खुरालगढ़ साहिब पर समाप्त होंगी। काशी से शुरू होने वाली शोभायात्रा मोहाली में रात्रि पड़ाव करेगी। श्री गुरु रविदास जी की डॉक्यूमेंट्री फिल्म अब तक 3,500 गांवों में प्रदर्शित हो चुकी है। राज्य के अन्य गांवों तक इसे पहुंचाने के लिए 50 वैन का काफिला कार्य कर रहा है।
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