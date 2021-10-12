Panchkula News: सीएम मान पूर्व मंत्री संजीव अरोड़ा से आज जेल में करेंगे मुलाकात
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 12:18 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 12:18 AM IST
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चंडीगढ़। पंजाब के सीएम मान सोमवार को पूर्व मंत्री संजीव अरोड़ा से जेल में जाकर मुलाकात करेंगे। सीएम मान ने एक कार्यक्रम के दौरान यह जानकारी दी कि मैं दिल्ली जा रहा हूं और सोमवार को उनसे मुलाकात करूंगा।
मान ने कहा कि दिल्ली के बाद बठिंडा कार्यक्रम में आऊंगा व मंगलवार को मानसा में एक कार्यक्रम है। ऐसे ही मेरे लगातार कार्यक्रम जारी रहेंगे। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने मई माह में अरोड़ा को गिरफ्तार किया था। उन पर 157.12 करोड़ रुपये के जीएसटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट व फर्जी एक्सपोर्ट घोटाले का आरोप है।
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मान ने कहा कि दिल्ली के बाद बठिंडा कार्यक्रम में आऊंगा व मंगलवार को मानसा में एक कार्यक्रम है। ऐसे ही मेरे लगातार कार्यक्रम जारी रहेंगे। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने मई माह में अरोड़ा को गिरफ्तार किया था। उन पर 157.12 करोड़ रुपये के जीएसटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट व फर्जी एक्सपोर्ट घोटाले का आरोप है।
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