फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   CM Mann and Speaker Sandhwan express grief over the demise of former minister Chunni Lal Bhagat.

Panchkula News: सीएम मान और स्पीकर संधवां ने पूर्व मंत्री चुन्नी लाल भगत के निधन पर जताया दुख

Fri, 11 Sep 2026 01:33 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 01:33 AM IST
विज्ञापन
CM Mann and Speaker Sandhwan express grief over the demise of former minister Chunni Lal Bhagat.
चंडीगढ़। पंजाब के कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत के पिता और वरिष्ठ राजनेता चुन्नी लाल भगत का निधन पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां और सभी कैबिनेट मंत्रियों ने गहरा दुख व्यक्त किया।
विज्ञापन

मुख्यमंत्री मान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से मोहिंदर भगत और उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कीं। स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने कहा कि चुन्नी लाल भगत का जीवनभर का कार्य प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने यह भी बताया कि जालंधर क्षेत्र की जनता उनके विकास कार्यों को हमेशा याद रखेगी। अन्य कैबिनेट मंत्रियों ने जनसेवा में उनके महत्वपूर्ण योगदान को याद किया। उन्होंने जालंधर के विधायक, कैबिनेट मंत्री और पंजाब विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के रूप में उनके कार्यकाल की सराहना की।
विज्ञापन

इसी तरह कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा, डॉ. बलबीर सिंह, हरजोत सिंह बैंस, अमन अरोड़ा, लाल चंद कटारूचक्क, हरभजन सिंह ईटीओ, डॉ. बलजीत कौर, गुरमीत सिंह खुड्डियां, बरिंदर कुमार गोयल, हरदीप सिंह मुंडियां और तरुणप्रीत सिंह सौंद ने भी उनके निधन पर शोक जताया।
विज्ञापन
विज्ञापन


सरकारी अवकाश की घोषणा :

पंजाब सरकार ने चुन्नी लाल भगत के सम्मान में वीरवार को अवकाश घोषित किया। यह अवकाश राज्य के सभी कार्यालयों, बोर्डों और निगमों में लागू रहा। इसके अतिरिक्त, सभी शैक्षणिक संस्थानों को भी शेष दिन के लिए बंद रखने का निर्देश दिया गया। यह निर्णय उनके सार्वजनिक जीवन के प्रति सम्मान दर्शाने के लिए लिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed