Panchkula News: सीएम मान और स्पीकर संधवां ने पूर्व मंत्री चुन्नी लाल भगत के निधन पर जताया दुख

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मुख्यमंत्री मान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से मोहिंदर भगत और उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कीं। स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने कहा कि चुन्नी लाल भगत का जीवनभर का कार्य प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने यह भी बताया कि जालंधर क्षेत्र की जनता उनके विकास कार्यों को हमेशा याद रखेगी। अन्य कैबिनेट मंत्रियों ने जनसेवा में उनके महत्वपूर्ण योगदान को याद किया। उन्होंने जालंधर के विधायक, कैबिनेट मंत्री और पंजाब विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के रूप में उनके कार्यकाल की सराहना की।इसी तरह कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा, डॉ. बलबीर सिंह, हरजोत सिंह बैंस, अमन अरोड़ा, लाल चंद कटारूचक्क, हरभजन सिंह ईटीओ, डॉ. बलजीत कौर, गुरमीत सिंह खुड्डियां, बरिंदर कुमार गोयल, हरदीप सिंह मुंडियां और तरुणप्रीत सिंह सौंद ने भी उनके निधन पर शोक जताया।सरकारी अवकाश की घोषणा :पंजाब सरकार ने चुन्नी लाल भगत के सम्मान में वीरवार को अवकाश घोषित किया। यह अवकाश राज्य के सभी कार्यालयों, बोर्डों और निगमों में लागू रहा। इसके अतिरिक्त, सभी शैक्षणिक संस्थानों को भी शेष दिन के लिए बंद रखने का निर्देश दिया गया। यह निर्णय उनके सार्वजनिक जीवन के प्रति सम्मान दर्शाने के लिए लिया गया।