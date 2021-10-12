Panchkula News: ड्राफ्ट मतदाता सूची पर 30 सितंबर तक दर्ज करा सकेंगे दावे-आपत्तियां
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:38 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:38 AM IST
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पंचकूला। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची पर नागरिक 30 सितंबर 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। कालका के एसडीएम संयम गर्ग ने बताया कि 12, 13, 26 और 27 सितंबर को विशेष अभियान चलेगा। इन दिनों बीएलओ सुबह 9 से शाम 5 बजे तक मतदान केंद्रों पर मौजूद रहेंगे। पात्र नागरिक नया वोट बनवाने, नाम हटवाने तथा नाम, पता या अन्य विवरण में संशोधन के लिए आवेदन कर सकेंगे। एसडीएम संयम गर्ग ने विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया और बीएलओ को दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने नागरिकों से समय रहते मतदाता सूची जांचने की अपील की। संवाद
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