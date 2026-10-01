फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Children demonstrated logical thinking and problem-solving skills at the Nipun Championship

Panchkula News: निपुण चैंपियनशिप में बच्चों ने दिखाई तार्किक सोच और समस्या समाधान क्षमता

Thu, 01 Oct 2026 02:34 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:34 AM IST
विज्ञापन
Children demonstrated logical thinking and problem-solving skills at the Nipun Championship
बरवाला। निपुण हरियाणा मिशन के तहत निपुण पजल एवं पैटर्न चैंपियनशिप का खंड स्तरीय चरण जिले के चारों खंडों में आयोजित किया गया। विद्यार्थियों ने पजल, पैटर्न, अवलोकन, तार्किक सोच और समस्या समाधान से जुड़ी गतिविधियों में उत्साह से भाग लिया। स्क्रीनिंग और स्वयं पैटर्न निर्माण के बाद कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर क्विज के विशेष राउंड आयोजित किए गए। चयनित टॉप-6 टीमों ने विभिन्न राउंड में त्वरित निर्णय क्षमता और तार्किक सोच का प्रदर्शन किया। उन्हें फिफ्टी-फिफ्टी और एक्सपर्ट राय जैसी लाइफलाइन का अवसर भी मिला।
विज्ञापन

प्रत्येक खंड से चार-चार विजेता टीमें जिला स्तरीय मेगा चैंपियनशिप के लिए चुनी गईं। बरवाला से अलीपुर टाउन, रामगढ़, खटौली और दबकोरी; मोरनी से गजान, धामन, मांधना और मरोग; पिंजौर से अभयपुर, सेक्टर-4, संस्कृति, सेक्टर-20 और सार्थक-12ए; रायपुररानी से समलेहड़ी, बधोर, मौली और गोबिंदपुर की टीमें चयनित हुईं।
विज्ञापन

जिला एफएलएन समन्वयक एवं निपुण नोडल अधिकारी असिन्द्र कुमार ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों में सोचने, पैटर्न पहचानने, तर्क करने और समस्या समाधान की क्षमता विकसित करना है। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सुमन चौधरी ने विजेता टीमों को बधाई दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed